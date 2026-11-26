Kütahya'da kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini desteklemek amacıyla "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" kapsamında İyi Niyet Beyanı imza kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Kütahya Vali Yardımcısı Vekili Elif Koz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" kapsamında yürütülen İyi Niyet Beyanı imza kampanyası tanıtıldı. Toplantıda, kadınerkek fırsat eşitliğinin özel sektörün kurumsal kültürüne entegre edilmesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Kampanyanın Kütahya genelinde yaygınlaştırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, meslek odaları, organize sanayi bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılabilecek iş birlikleri üzerinde duruldu. Büyük ve küçük ölçekli tüm işletmelerin kampanyaya dâhil edilmesi, İyi Niyet Beyanı'nın daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi. Toplantı sonunda, kadınların güçlenmesine ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla il genelindeki tüm işletmeler İyi Niyet Beyanı'nı imzalamaya davet edildi.