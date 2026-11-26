Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kütahya'da sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren iki önemli kurumun yönetimleri, yeni görev döneminin başlamasının ardından bir araya geldi. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve beraberindeki heyet, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek yeni görev dönemlerinde başarı dileklerini iletti.

KUTSO'da gerçekleşen ziyarette heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Saner Gönül ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Yiğit ve Ekmel Sarpaşar karşıladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Kütahya'nın ekonomik ve sanayi alanındaki gelişiminde iki kurumun üstlendiği sorumluluklar ve kurumlar arası dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

REKLAM

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyelerine yeni görev dönemlerinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Kütahya'nın üretim, yatırım ve istihdam potansiyelinin geliştirilmesinde sanayi ve ticaret kuruluşlarının ortak hareket etmesinin önem taşıdığına dikkat çekilen ziyarette, kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin sürdürülmesinin kente katkı sağlayacağı ifade edildi. Ziyaretin sonunda Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu tarafından KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat'a çiçek ve Kütahya'nın köklü kültürel mirasını simgeleyen çini tabak hediye edildi. Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Ziyarete Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut, Ahmet Tava ve OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı.