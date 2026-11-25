Toplantıda yoğun kar yağışı ve don nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi, müdahale çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.

İl AFAD Merkezi'nde, Vali Yardımcısı Selami Korkutata başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Kütahya merkez ve ilçelerinde kar yağışı ve dona karşı alınacak önlemler, 2026-2027 Kış Tedbirleri Toplantısı'nda değerlendirildi.

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