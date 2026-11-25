Kütahya’nın Emet ilçesinde, 3 katlı evinin oluklarını temizlemek isterken dengesini kaybederek çatıdan yere düşerek ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Emet ilçesi Hamam Mahallesi Leblebi Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı evinin yağmur oluklarını temizlemek amacıyla çatıya çıkan İbrahim Ay (71), dengesini kaybederek aşağı düştü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan İbrahim Ay, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

REKLAM

Olayla ilgili Emet Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de ilçeye gelerek çalışma yaptı. İbrahim Ay'ın kesin ölüm nedeninin yürütülen soruşturma sonucunda belirleneceği öğrenildi.

İlçede geçmiş yıllarda uzun süre meşrubat bayiliği yapan esnaflar arasında yer alan İbrahim Ay'ın vefatı, Emet'te büyük üzüntüye sebep oldu.