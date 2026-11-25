Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Kütahya Tren Garı’na bilgilendirici afişler asıldı. Ayrıca gişelere vatandaşların konu hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme broşürleri bırakıldı.

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