Kütahya'da şiddete karşı farkındalık için terminal ve tren garında bilgilendirme çalışması
Kütahya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Kütahya’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Kütahya Tren Garı’na bilgilendirici afişler asıldı. Ayrıca gişelere vatandaşların konu hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme broşürleri bırakıldı.
Gerçekleştirilen çalışmayla kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi hedeflendi.
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