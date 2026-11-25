Kütahya Belediyesinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve çalışma süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla personele yönelik Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, belediye konferans salonunda düzenlenen eğitim, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Eğitimcisi Doç. Dr. Mustafa Kemal Topçu tarafından verildi. İki oturum halinde gerçekleştirilen programa belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personel katıldı.

Eğitimde, kurumların faaliyetlerini etkileyebilecek risklerin önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik süreçler hakkında bilgi verildi. Kurumsal risk yönetiminin kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kesintisiz yürütülmesindeki önemine dikkat çekildi.

REKLAM

Personelin katılımıyla gerçekleştirilen programda, risklerin doğru analiz edilmesi, muhtemel sorunlara karşı önceden tedbir alınması ve kurumsal işleyişin daha sağlıklı hale getirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarıyla personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Belediyenin kurumsal gelişimi desteklemek ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.