Kütahya'da şehit anneleri ve huzurevi sakinleri yöresel yemek etkinliğinde buluştu
Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, şehit anneleri ve huzurevi sakinlerinin katılımıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, şehit anneleri ve huzurevi sakinlerinin katılımıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Kütahya Vali Yardımcısı Vekili Elif Koz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu’nun katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kütahya’nın yöresel lezzetleri bir araya gelmenin ve paylaşmanın vesilesi oldu. Cimcik aşı başta olmak üzere yöresel Kütahya yemeklerinin hep birlikte hazırlandığı etkinlikte, huzurevi sakinleri ve şehit anneleriyle samimi sohbetler gerçekleştirildi. Programda vefa, dayanışma ve birliktelik duyguları ön plana çıktı.
Yetkililer, kıymetli büyüklerin ve şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek kendilerine yönelik ilgi ve desteğin devam edeceğini ifade etti.
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