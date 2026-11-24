Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında, ilçede görev yapan öğretmenler ve eğitim camiası bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programa Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, Eti Bor İşletme Müdürü Mesut Ak, kurum müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda, ilçenin eğitim camiasıyla bir araya gelinerek Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemine vurgu yapıldı. Gelecek nesillerin yetişmesinde büyük emek ve fedakârlık gösteren öğretmenlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğu yaşandı.

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Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, programın düzenlenmesine katkı sunan Eti Bor İşletme Müdürü Mesut Ak’a, katılım sağlayan Kaymakam Erkan Atam’a, kurum müdürlerine, kıymetli öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına teşekkür ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.