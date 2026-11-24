Kütahya’nın Emet ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler, Emet Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende bir araya geldi.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelengini Atatürk Anıtı’na sundu. Ardından Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, yaptığı açıklamada, Emet’in köylerinde ve ilçe merkezinde görev yapan öğretmenlerin çocuklara ilk harfleri öğreterek, soru sorma cesareti kazandırarak ve yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik ederek önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

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Özden, tüm öğretmenlere emekleri dolayısıyla gönülden teşekkür ederek, emekli öğretmenler de dâhil olmak üzere bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.