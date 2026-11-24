Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, sabah mesaisi başlamadan önce Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek çalışanların talep ve görüşlerini dinledi, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, sabah mesaisi öncesinde Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan belediye personeliyle buluştu. Çalışanlarla samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Demirtaş, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken ekiplerin talep ve görüşlerini de dinledi. Hisarcık’ın gelişmesi, güzelleşmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması için özveriyle görev yapan belediye çalışanlarına teşekkür eden Demirtaş, belediye hizmetlerinin temelinde emek, dayanışma ve ekip ruhunun bulunduğunu vurguladı.

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Başkan Demirtaş, "Hisarcık’ımız için gece gündüz demeden, alın teriyle çalışan her bir personelimiz bizim için çok kıymetli. Birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor ve ilçemize birlikte değer katıyoruz. Emekleriyle ilçemize değer katan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.