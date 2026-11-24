Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 31 kişi, düzenlenen törenle dualar ve gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ziyaretine gidecek 31 kişilik grup için Hisarcık Merkez Çarşı Camii önünde uğurlama programı düzenlendi. Karbasan Köyü İmam Hatibi Ahmet Deniz’in rehberliğinde gerçekleştirilecek umre ziyareti öncesinde düzenlenen programda ilahiler okundu, tekbir ve salavatlar getirildi.

Çarşı Camii İmam Hatibi Ali Sevinç’in yaptığı duaların ardından umre adayları, yakınları ve vatandaşlarla vedalaşarak kutsal topraklara doğru yola çıktı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı.