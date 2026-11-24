Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'nde bulunan tarihî Enderun Konağı'ndaki Enderun Çini Sanat Atölyesi'ni ziyaret ederek çini sanatçıları Betül Daban ve Hasibe Taşkesdik ile bir araya geldi.

Ziyarette sanatçıların geleneksel çini sanatının inceliklerini kullanarak İstanbul'daki tarihî Rüstem Paşa Camii'nde bulunan Hayat Ağacı motifinin birebir replikasını hazırladıkları çalışmayı inceleyen Kızıltoprak, eser hakkında bilgi aldı. Hayat Ağacı motifinin kökleri geçmişe, dalları geleceğe uzanan ve medeniyetin sürekliliğini simgeleyen önemli bir kültürel miras olduğunu belirten Kızıltoprak, Kütahya'nın çininin yalnızca üretildiği değil, tarih, sanat ve medeniyetin yeniden hayat bulduğu bir şehir olduğunu ifade etti.

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Çini sanatının büyük sabır ve ustalık gerektirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, bu değerli mirası yaşatan ve gelecek nesillere aktaran sanatçılar Betül Daban ve Hasibe Taşkesdik'i tebrik ederek emekleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çininin yalnızca toprağa işlenen bir desen olmadığını, asırlardan geleceğe uzanan bir medeniyetin hafızasını taşıdığını vurguladı.