Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 30 yaşındaki dişbudak ağacının bir bölümü kırılarak yola ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın altında kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacın kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kütahya’da etkili olan kuvvetli rüzgarda devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

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