Kütahya Şehitler Ortaokulunda, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından okula kazandırılan Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi, düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine açıldı. Açılış törenine katılan Kütahya Valisi Musa Işın, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek öğretmenlere öğrencilere bu konuda öncülük etmeleri çağrısında bulundu.

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Kütahya'da eğitime kazandırılan okul kütüphanesinin açılış programına Vali Musa Işın'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve il protokolü katıldı.

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Leyla Usta Şahin, "Vakfımızın Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu kıymetli proje ile çocuklarımızın eğitim hayatına dokunan, onları okumaya ve öğrenmeye teşvik eden kütüphanelerin çoğalmasını çok değerli buluyor; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve Grup Başkanvekilimiz Dr. Leyla Şahin Usta'ya bu anlamlı projeye öncülükleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Programda konuşan Vali Musa Işın, Şule Yüksel Şenler'in kendi kuşağının düşünce dünyasına yön veren önemli isimlerden biri olduğunu ifade ederek kendisini rahmetle andı. Gençlik yıllarında Şenler'in kaleme aldığı Huzur Sokağı adlı romanın geniş bir okuyucu kitlesine ulaştığını belirten Işın, Hekimoğlu İsmail'in Minyeli Abdullah adlı eserinin de o dönemde çok okunduğunu söyledi.

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"Huzur Sokağı kitabı elden ele dolaşırdı"

Şule Yüksel Şenler'in fikirleri ve eserleriyle toplum üzerinde önemli izler bıraktığını dile getiren Vali Işın, gençlik dönemlerinde bu kitapların elden ele dolaştığını belirterek, "Huzur Sokağı kitabı elden ele dolaşırdı" dedi.

Konuşmasında 28 Şubat sürecine de değinen Işın, Dr. Leyla Şahin Usta'nın o dönemde yaşanan mağduriyetlerin sembol isimlerinden biri olduğunu söyledi. Şahin Usta'nın o süreçte gösterdiği cesareti takdirle andığını belirten Işın, "Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin" ifadelerini kullandı.

"Cehaletten kurtulmanın yegâne çaresi çok okumaktır"

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Eğitimde kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çeken Vali Işın, Kütahya'daki bütün okullarda kütüphane bulunduğunu belirtti. Ancak kütüphanelerin yalnızca fiziki olarak okullarda bulunmasının yeterli olmadığını ifade eden Işın, öğrencilerin bu alanları düzenli kullanmaları, kitap okumaları ve ders çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Bu noktada öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydeden Işın, öğretmenlerin öğrencileri okumaya teşvik etmelerini ve onlara bu konuda örnek olmalarını istedi.

Bilgiye ulaşmanın ve cehaletten kurtulmanın yolunun okumaktan geçtiğini belirten Işın, "Cehaletten kurtulmamızın yegâne çaresi çok okumaktır, bilgi sahibi olmaktır" diye konuştu.

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Vali Musa Işın, Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi'nin okula kazandırılmasında emeği geçen Şule Yüksel Şenler Vakfına ve Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta'ya teşekkür etti. Yeni kütüphanenin öğrencilerin bilgi birikimine ve eğitim hayatına katkı sağlamasını temenni eden Işın, kütüphanenin öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Kütüphane, öğrencilerin kitaplarla buluşabileceği ve okuma alışkanlıklarını geliştirebileceği yeni bir eğitim alanı olarak hizmete açıldı.