Polisten kaçan alkollü sürücüye 675 bin lira ceza
KÜTAHYA'da polisten kaçan ve takiple yakalanan alkollü sürücü Oktay K.'ye 675 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 14 ay el konuldu.
KÜTAHYA’da polisten kaçan ve takiple yakalanan alkollü sürücü Oktay K.’ye 675 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 14 ay el konuldu.
Vefa Mahallesi’ndeki eğlence mekanlarında denetim yapan trafik polisleri, saat 04.00 sıralarında, Oktay K. yönetimindeki araca yönelik 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracıyla kaçtı. Yaklaşık 20 dakika süren takiple yakalanan sürücü Oktay K., araçtan inmemek için direksiyona sarıldı. Polis ekipleri ise sürücü Oktay K. ile yanındaki şüpheliyi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Ekiplerin kontrolünde, sürücü Oktay K.'nin 2.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Oktay K.’ye 'Alkollü araç kullanmak', 'Dur’ ihtarına uymamak' ve çeşitli ihlallerden toplam 675 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 8 ay süreyle trafikten menedilirken, Oktay K.'nin ehliyetine de 14 ay el konuldu.
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