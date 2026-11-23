Kütahya’nın Gediz ilçesinde sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların hayatına dokunmaya devam eden Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçe merkezinin yanı sıra köylerdeki ihtiyaç sahiplerinin de yanında olmayı sürdürüyor. Başkan Akel’in girişimleriyle, Gediz’e bağlı Abide Köyü’nde ikamet eden Rasim Aydemir için temin edilen konteyner ev teslim edilerek vatandaşın barınma ihtiyacı çözüme kavuşturuldu.

Abide Köyü’nde yaşayan Rasim Aydemir’in daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanına kavuşması amacıyla başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Hazırlanan konteyner ev köydeki yerine yerleştirilerek Rasim Aydemir’e teslim edildi. Yeni yuvasına kavuşmanın sevincini yaşayan Aydemir, kendisine bu imkânı sağlayan ve zor gününde yalnız bırakmayan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel’e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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Teslimatın ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçenin her bir köşesindeki vatandaşların huzuru ve refahı için gayret gösterdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Abide Köyümüzde yaşayan kıymetli hemşerimiz Rasim Aydemir’e konteyner evini teslim ederek yeni yuvasına kavuşmasının mutluluğunu birlikte yaşadık. Bizler hizmeti sadece ilçe merkeziyle sınırlı görmüyor; köylerimizdeki her bir vatandaşımızın derdini kendi derdimiz, sevincini kendi sevincimiz kabul ediyoruz.

Gediz Belediyesi olarak hemşerilerimizin her zaman yanında olmaya, ihtiyaçlarına destek sunmaya ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Rasim Abimize yeni yuvasında sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."