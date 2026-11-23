Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenlerin hatırasını yaşatmak amacıyla anma sergisi düzenlendi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Kütahya Şubesi tarafından Sera Kütahya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergiyi, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de ziyaret etti. Görevleri başında şehit düşen öğretmenlerin aziz hatıralarının yaşatıldığı sergide, öğretmenlerin eğitime ve ülkenin geleceğine sundukları katkılara dikkat çekildi. Sergide hazırlanan çalışmaları inceleyen Başkan Kahveci, öğretmenlerin yetiştirdikleri nesillerin hayatlarında silinmez izler bıraktığını belirtti. Şehit öğretmenlerin fedakârlıklarının ve hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kahveci, serginin düzenlenmesinde emeği geçen Hürriyetçi Eğitim Sen Kütahya Şubesi yönetimine ve katkı sunanlara teşekkür etti.

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Kahveci, başta şehit öğretmenler olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.