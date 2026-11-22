Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tavşanlı Öğretmenevi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından konser düzenlenecek.

Tavşanlı Öğretmenevi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Naci Uzuncan, konserin 27 Kasım Cuma günü saat 20.30’da Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini söyledi. Hazırlıklara haziran ayında başladıklarını aktaran Uzuncan, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladığını belirtti. Türkiye’deki diğer öğretmenevlerinde bildiği kadarıyla Türk Sanat Müziği korosu bulunmadığını kaydeden Uzuncan, Tavşanlı Öğretmenevi bünyesinde kurdukları koro ile Türkiye’de bir ilke imza attıklarını ifade etti.

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Isparta’dan ilçeye geldiğini ve iki aydır Tavşanlı’da bulunduğunu belirten Cengiz Çaylak da etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ve elinden gelen katkıyı sunmaya çalıştığını kaydetti.

Subaşı İlkokulu sınıf öğretmeni Fatih Kadir, öğrencilere sanatın her dalında örnek olmaya çalışırken kendilerinin de sanatın içinde yer aldıklarını belirterek, böyle bir projenin Tavşanlı Öğretmenevi bünyesinde bulunmasından memnuniyet duyduklarını ve ata mirası eserleri seslendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Özel bir muhasebe biriminde yönetici olarak görev yaptığını belirten koro üyesi Başak Demirsar da müzikseverlerle amatör ruhla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, vatandaşları 27 Kasım’daki programa davet etti.