Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Ankara'dan gelen heyeti ağırladı. Ziyarette Kütahya'nın ekonomik kalkınma öncelikleri, yatırım fırsatları ve Ankara'da görev yapan bürokratlarla geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı DBKM Ticaret Uzmanı Ünal Okumuş, Avukat Kemal Cihan, Aşiyan Ajans Sahibi Ahmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, KUTSO'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Meclis Başkanı Fatih Alkış ve yönetim kurulu üyeleri, heyeti Meclis Salonu'nda ağırladı. Heyet üyeleri, organ seçimlerinin ardından göreve gelen oda yönetimine başarı dileklerini iletti. Ziyarette katılımcılar kendilerini tanıtarak görev alanları hakkında bilgi verdi, Kütahya'ya ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

REKLAM

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, görüşmede Kütahya Kalkınma Raporu, Girişimcilik Hızlandırma Programı ve NİGDEP Projesi hakkında bilgi verdi. Kütahya'nın sanayi yapısının çeşitlendirilmesi ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Argat, sağlık endüstrileri alanındaki yatırımların kente kazandırılması için yürütülen çalışmaları anlattı. Savunma sanayisinin de Kütahya'nın yatırım gündeminde yer alması gerektiğini belirtti. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun faaliyetlerine de değinen Argat, oluşturucu ve kültürel endüstrilerin Kütahya'nın tanıtımına sağlayacağı katkıya işaret etti. Ankara'da görev yapan bürokratlarla önümüzdeki dönemde hangi alanlarda iş birliği yapılabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Argat, bu doğrultuda bir yol haritası oluşturulmasının önemini vurguladı.

REKLAM

Ziyarete Ünal Okumuş ve Kemal Cihan'ın yanı sıra Hasan Ali Çetin, Batuhan Eroğlu, Yaşar Aydoğdu, Emine Vural Kandil, Aysel Erkuran, Semih Akyıldız, Seda Sülün Kılınç, Muhammet Kılınç, Ahmet Taha Arayan, Hüseyin Durmuş, Ahmet Alperen Öztürk, Ahmet Yılmaz, Hediye Irmak, Kemal Erdem, Şeref Erdem, Erdem Ersoy, Mustafa Serhat Gayret, Hülya Erkuran, Rabia Secem Yılmaz, Meryem Okumuş, Mustafa Karaman, Kübra Dağ, Enes Dağ, Fatih Canbaz, Rümeysa Banu Canbaz, Abdullah Koyuncu ve Ahmet Yılmaz katıldı. Katılımcılar sırayla kendilerini tanıtarak görev alanları hakkında bilgi verdi ve Kütahya'ya ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

REKLAM

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.