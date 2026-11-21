Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesi karayolunda, bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 43 UV 993 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 43 LE 908 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 43 LE 908 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.