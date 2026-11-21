Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş ve Dumlupınar Meslek Yüksekokullarında akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik aile eğitimi programları düzenlendi.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kütahya’da eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Protokol çerçevesinde Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu ve Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda eğitim programları düzenlendi.

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Akademik ve idari personele yönelik eğitimlerde Sosyolog Lütfiye Özkul, "Bakanlık Hizmetlerinin Tanıtılması", Başöğretmen Berra Yiğit ise "Aile İçi İletişimin Temel Unsurları" başlıklı sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.

Öğrencilere yönelik oturumlarda ise Sosyolog Tuğba Tekin "Kendini Bilmek" konusunu ele alırken, Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli "Evlilik Öncesi Eğitim Programı: Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim?" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Düzenlenen eğitimlerle üniversite personeli ve öğrencilerin aile, iletişim ve evlilik konularında bilinçlendirilmesi hedeflendi.