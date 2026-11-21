Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'nın önemli tarihî yapılarından Vacidiye Medresesi'nin geçmişte müze olarak kullanılmasını değerlendirerek, tarihî eğitim kurumlarının yeniden eğitim amaçlı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kızıltoprak, üniversitelerin bu yapılarla bağ kurmasının hem tarihî mirasın yaşatılmasına hem de geçmişin bilim anlayışının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kütahya'da bulunan Vacidiye Medresesi'nin uzun yıllar Ulu Cami'nin yanında müze olarak kullanıldığını ve günümüzde boş tutulduğunu hatırlatan Rektör Kızıltoprak, yapının Roma eserlerinin sergilendiği bir mekân olarak değerlendirilmesinin tarihî kimliği açısından yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

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Börekçiler Mahallesi'ndeki medresenin geçmişte önemli bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çeken Rektör Kızıltoprak, yapının başmüderrisi Abdülvacid Efendi'nin büyük bir matematik âlimi olduğunu ve burada matematik ile astronomi dersleri verdiğini dile getirdi. Kızıltoprak, tarihî eğitim kurumlarının yalnızca mimari eserler olarak korunmasının yeterli olmadığını, kuruluş amaçlarıyla bağlantılı biçimde yaşatılması gerektiğini vurguladı.

"Bu kurumları eğitim amaçlarına yönelik değerlendirmeliyiz"

Vacidiye Medresesi ile günümüz arasında yeniden bir bağ kurulması gerektiğini ifade eden Rektör Kızıltoprak, "Bu kurumları, eğitim kurumlarını eğitim amaçlarına yönelik değerlendirmemiz lazım. O şekilde yaşatırız. Abdülvacid Efendi'nin verdiği matematik ders kitabını orada okutalım demek istemiyorum. Matematikle kurduğumuz ilişkinin yakın olmadığını bilmemiz lazım" dedi.

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Osmanlı ve İslam medeniyetinin gerilemesiyle ilgili değerlendirmelerde medreselerde matematik ve fen bilimlerinin zamanla eksiltildiği yönündeki görüşlerin sıkça dile getirildiğini belirten Rektör Süleyman Kızıltoprak, bu tespitlerin tarihî gerçekliğin tamamını yansıtıp yansıtmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Bu tartışmaların yalnızca Türkiye'de değil, Türkistan, Hindistan ve Mısır gibi farklı coğrafyalarda da gündeme geldiğini kaydeden Kızıltoprak, tarihî eğitim kurumlarının üniversitelerle ilişkilendirilmesinin geçmişin bilimsel birikimini yeniden değerlendirmek açısından önemli olduğunu ifade etti.

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"Üniversiteler medreselerle bağ kurmalı"

Tarihî yapıların üniversiteler aracılığıyla yeniden eğitim hayatına kazandırılabileceğini belirten Rektör Süleyman Kızıltoprak, üniversitelerin akademik birikimini bu mekânlara taşıması gerektiğini dile getirdi.

Vacidiye Medresesi'nde üniversitenin matematik bölümü öğretim üyelerinin ders yapabileceğini söyleyen Kızıltoprak, böylece öğrencilerin yalnızca tarihî bir yapıyı ziyaret etmekle kalmayıp o yapının geçmişteki eğitim kimliğini de yakından tanıyabileceğini belirtti.

Kızıltoprak, "Üniversiteler Vacidiye Medresesi'nde bugün benim matematik bölümü başkanı hocam bir ders yapsın. Biz böylelikle mekânla ilişkimizi tazeleriz. Mimariyle ilişkimizi, şehir yaşantısıyla ilişkimizi tazelemiş oluruz" diye konuştu.

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Yakup Bey'in vakfiyesi tarihî bir muhasebe niteliğinde

Vacidiye Medresesi'nin tarihî önemine de değinen Prof. Dr. Kızıltoprak, yapının Germiyan Beyi II. Yakup Bey'in dedesi tarafından kurulduğunu, II. Yakup Bey'in de kendi adına bir medrese yaptırdığını ifade etti.

Kütahya'daki tarihî taş kitabenin önemine dikkat çeken Kızıltoprak, söz konusu vakfiyenin Orhun Abideleri'nden sonra Türk tarihinin önemli yazılı eserlerinden biri olduğunu söyledi. Kitabede Orhun Abideleri'nin felsefesinden izler bulunduğunu belirten Kızıltoprak, her iki eserde de yöneticinin halkına karşı sorumluluklarını ve yaptığı hizmetleri anlattığını kaydetti.

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Orhun Abideleri'nde yöneticinin halkını doyurduğunu, düşmanlarına karşı koruduğunu ve güven içinde yaşattığını ifade eden Kızıltoprak, II. Yakup Bey'in vakfiyesinde de benzer bir yönetim anlayışının görüldüğünü dile getirdi.

"Önce güvenlik, ardından sosyal hizmetler"

II. Yakup Bey'in taş kitabesinde halkına yönelik hizmetleri ve bu hizmetlerin neden geciktiğine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirten Rektör Kızıltoprak, vakfiyede imaretler aracılığıyla halkın doyurulması, tıp kurumlarıyla sağlık hizmetlerinin sunulması ve eğitim kurumlarıyla eğitimin desteklenmesi gerektiğinin anlatıldığını aktardı.

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II. Yakup Bey'in bu görevlerini geç yerine getirdiğini belirterek bunun nedenlerini de açıkladığını ifade eden Kızıltoprak, dönemin savaş ve saldırılarının öncelikleri etkilediğini söyledi.

Rektör Kızıltoprak, "Ben halkımı imaretlerle doyurmalıydım, tıp müessesesiyle sağlık hizmetlerini yapmalıydım, eğitim kurumuyla eğitime destek vermeliydim ama bu vazifemi geç yaptım diyor. Sebepleri şunlardır diyor. Çünkü düşman geldi, saldırdı, bunları yapamadım. Önce güvenlik diyor. Güvenlik işini çözünce bu hizmetlerimi de yaptım diyor" ifadelerini kullandı.

Günümüzdeki bütçe görüşmelerini de yöneticilerin halka hesap vermesi açısından bu tarihî anlayışla ilişkilendiren Kızıltoprak, geçmişten kalan eğitim ve vakıf kurumlarının yalnızca fiziksel olarak korunmaması, taşıdıkları düşünce ve hizmet anlayışıyla da yaşatılması gerektiğini vurguladı.