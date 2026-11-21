Kütahya’da 1518 yaş grubundaki çocuklara yönelik madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocukların bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog ve TBM Formatörü Lütfiye Özkul tarafından, İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda eğitim programı gerçekleştirildi.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünden hizmet alan 1518 yaş grubundaki çocukların katıldığı "Madde ve Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele" konulu eğitimde, bağımlılık türleri ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

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Eğitimle çocukların bağımlılık risklerine karşı farkındalıklarının artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlanması hedeflendi.