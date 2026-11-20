Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Sağlam Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. R.Y.’ye ait binada kiracı olarak yaşayan Ahmet G.’nin dairesinden duman ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla bölgenin elektrik akımı kesilirken, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

REKLAM

Sobadan veya elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında kiracı Ahmet G.’nin evde bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zemin kattaki daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Apartmanın ikinci katında da maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.