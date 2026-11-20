Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Kütahya Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen kampı ziyaret ederek izci gençlerle bir araya geldi.

Kamp alanında izcilerle sohbet eden Müftü İzmirli, konuşmasında gönül temizliği, iman, ilim ve hikmetin önemine dikkat çekti. İnsanın gönlünü kendi evi olarak nitelendiren İzmirli, "Allah’ın evi dünyada Kâbe, insanın kendi bedenindeki evi de gönlüdür, kalbidir. Gönül evini iman, ilim ve hikmetle süslemeliyiz. Kalbimizi karartacak, tertemiz hayatımızı bozacak her türlü kötülükten uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bağımlılığa karşı uyarıda bulundu

Konuşmasında bağımlılık konusuna da değinen Müftü İzmirli, gençlere "Allah’a bağlı kal, her türlü bağımlılıktan kurtul." kuralını hatırlatarak kötü alışkanlıklardan uzak durmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

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Ziyarette Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, Şube Müdürü Abdurrahman Karatekin, izci lideri ve diğer görevliler de hazır bulundu.

İzmirli, kampa katılan izcilere teşekkür ederek ailelerini tebrik etti. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.