TKİ Tavşanlı Linyitspor golcü oyuncu Tezcan Erdoğan'ı kadrosuna kattı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde TKİ Tavşanlı Linyitspor, 20262027 Profesyonel Geçiş Ligi sezonu transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Tezcan Erdoğan ile anlaşma sağladı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde TKİ Tavşanlı Linyitspor, 20262027 Profesyonel Geçiş Ligi sezonu transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Tezcan Erdoğan ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Manisaspor ve geçen sezon Tepecikspor formalarını giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu ile el sıkışıldığı bildirildi.
Transferin ardından değerlendirmelerde bulunan Tezcan Erdoğan, Tavşanlı Linyitspor camiasını tanıdığını belirterek, " Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum . Umarım bu büyük camiayı hakettiği yerlere taşırken, benim de katkım olur." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.