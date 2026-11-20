Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde TKİ Tavşanlı Linyitspor, 20262027 Profesyonel Geçiş Ligi sezonu transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Tezcan Erdoğan ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Manisaspor ve geçen sezon Tepecikspor formalarını giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu ile el sıkışıldığı bildirildi.

Transferin ardından değerlendirmelerde bulunan Tezcan Erdoğan, Tavşanlı Linyitspor camiasını tanıdığını belirterek, " Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum . Umarım bu büyük camiayı hakettiği yerlere taşırken, benim de katkım olur." ifadelerini kullandı.