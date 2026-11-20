Kütahya'dan umre ibadeti için kutsal topraklara giden 22 yaşındaki Ali Dağdelen, memleketinin dünyaca tanınan yöresel lezzetlerinden Tavşanlı leblebisini Mekkei Mükerreme'de develere ikram etti. Genç umrecinin develere leblebi verdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Memleketinden binlerce kilometre uzakta yöresel bir lezzeti tanıtmak isteyen Dağdelen, yanındaki leblebileri develere ikram etti. Develerin leblebileri yemesi çevresindekilerin de ilgisini çekti. Dağdelen'in arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, develerin kendilerine uzatılan leblebileri iştahla yediği görüldü.

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Yaşadığı ilginç anıyı anlatan Ali Dağdelen, umre ziyareti sırasında arkadaşlarının develere leblebi verilebileceğini söylemesi üzerine bu fikri hayata geçirdiğini belirtti. Develere leblebi ikram ettiğinde olumlu tepki aldığını ifade eden Dağdelen, "Umre'ye gittik, Allah'ın evini gördük. Oraları ziyaret ettik. Umreci arkadaşlarımız develere leblebi verilebileceğini söylediler. Ben de olur dedim ve gidip develere tattırdım. Onlar da beğendiler, sevdiler. Hocalarımızın da çok hoşuna gitti. Nereden aklına geldi diye sordular. Ben de Tavşanlı'dan getirdiğimi, onların da bu lezzeti tatmasını istediğimi söyledim. Düşündüğüm gibi oldu, develer de beğendi" dedi.

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Yaşanan olayın yalnızca arkadaşlarının değil, bölgede bulunan diğer kişilerin de ilgisini çektiğini anlatan Dağdelen, çevresindekilerin leblebinin nereden geldiğini merak ederek kendisine sorular yönelttiğini söyledi.