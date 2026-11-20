Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Şener Aydın, Kütahya Belediyesinin amatör spora ve spor kulüplerine sağladığı desteklerden dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer'e teşekkür plaketi takdim etti.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, TASKK Genel Başkanı Şener Aydın, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kütahya'da amatör sporun geliştirilmesi, spor kulüplerinin faaliyetlerinin desteklenmesi ve gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Şehirdeki amatör spor faaliyetlerinin mevcut durumu ve kulüplerin ihtiyaçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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Amatör spora verilen desteklere teşekkür

Ziyaret kapsamında TASKK Genel Başkanı Şener Aydın tarafından, Kütahya Belediyesinin amatör sporun gelişmesine ve spor kulüplerinin faaliyetlerini sürdürmesine sağladığı katkılar dolayısıyla Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer'e teşekkür plaketi verildi. Amatör sporun yaygınlaştırılması, spor kulüplerinin desteklenmesi ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması konularının gündeme geldiği ziyarette, kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi de vurgulandı.

Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.