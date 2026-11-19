Kütahya’da afetlerde engelliler için erişilebilirlik çalıştayı düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ve Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği iş birliğiyle hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan "Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik Projesi" kapsamında, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının görev, sorumluluk ve koordinasyonunun ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Kütahya AFAD İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya Kütahya Vali Yardımcısı Selami Korkutata, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, üniversitelerin akademisyenleri, Hatay ve Şırnak AFAD il müdürlüklerinin temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

REKLAM

Çalıştayda, afetlere karşı daha hazırlıklı, erişilebilir ve kapsayıcı bir toplum oluşturulması amacıyla özellikle engelli ve özel ihtiyaçlı bireylerin afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında karşılaşabilecekleri sorunlar ele alındı.

Afetlerde engelli bireylerin güvenliği ele alındı

Vali Yardımcısı Selami Korkutata başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, afet anında engelli vatandaşların güvenliğinin sağlanması, erişilebilir tahliye yöntemlerinin geliştirilmesi ve müdahale ekiplerinin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik çalışmalarının güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, afet yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve ihtiyaç duyulan destek mekanizmalarının oluşturulması üzerinde duruldu. Özellikle işitme, görme ve hareket kısıtlılığı bulunan bireylerin afet anında doğru bilgiye ulaşabilmesi, güvenli alanlara tahliye edilmesi ve arama kurtarma çalışmalarından etkin şekilde yararlanabilmesi için erişilebilir müdahale yöntemlerinin önemine dikkat çekildi.

REKLAM

Belediyenin 31 kişilik arama kurtarma ekibi değerlendirildi

Çalıştayda Kütahya Belediyesinin afetlere hazırlık kapsamında yürüttüğü çalışmalar da gündeme geldi. Belediyenin 31 kişilik Kentsel Arama Kurtarma Ekibinin akreditasyon sürecini tamamladığı belirtilirken, iki belediye personelinin işaret dili eğitimi aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca engelli vatandaşların afet durumlarında ihtiyaç duyabilecekleri desteklerin planlanması, tahliye süreçlerinde karşılaşabilecekleri engellerin azaltılması ve müdahale ekiplerinin bu konuda daha donanımlı hale getirilmesi konuları ele alındı.

"Afetlerde hiçbir vatandaş geride kalmamalı"

REKLAM

Çalıştayda, afet yönetiminde erişilebilirliğin yalnızca afet anındaki müdahaleyle sınırlı olmadığı, afet öncesi hazırlık ve afet sonrası destek süreçlerini de kapsadığı vurgulandı. Özellikle dezavantajlı ve özel ihtiyaçlı bireylerin afetlerden en az zararla etkilenmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Afetlerde hiçbir vatandaşın geride bırakılmaması hedefi doğrultusunda erişilebilir tahliye ve müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kurumların görev paylaşımının netleştirilmesi ve ortak hareket etme kapasitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.