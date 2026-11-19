MUHARREM CİN - Kütahya'da 200 yıllık geçmişe sahip yöresel giysilerden "örtme", Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde geleneksel dokuma tekniğiyle üretiliyor.

Osmanlı döneminden bugüne ulaşan örtme, Kütahyalı kadınların dış kıyafetlerinin üzerine alarak kullandığı yöresel giysiler arasında yer alıyor.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünün dokuma atölyesinde geleneksel bez ayağı tekniğiyle üretilen örtme kumaşları, hem sosyal medya üzerinden hem de Enstitüde satılıyor.

Enstitüde yapılan çalışmalarla unutulmaya yüz tutan yöresel dokuma geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Özyorgun, AA muhabirine, örtmenin Osmanlı döneminden bugüne ulaşan önemli bir kültürel değer olduğunu söyledi.

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Örtmenin geçmişte özellikle babaanneler, anneanneler tarafından kullanıldığını belirten Özyorgun, "Örtme, dış kıyafeti de kapatacak şekilde örtünme ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir kıyafet olduğu için tercih edilmiş. Kütahya'da değişik isimlerle de anılıyor ancak genelde 'örtme' deniyor." ifadesini kullandı.

Enstitünün kültürel değerleri araştırmak, arşivlemek ve gelecek nesillere aktarmakla görevli olduğunu dile getiren Özyorgun, örtmenin halen bazı mahallelerde ve köylerde kadınlar tarafından kullanıldığını söyledi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin üretim çalışmalarına hız kazandırdığını belirten Özyorgun, şunları ifade etti:

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"Örtmenin kaybolmaması adına dokuma tezgahlarımızda bez ayağı tekniğiyle üretimini gerçekleştiriyoruz. Halkımızdan gelen talepler üzerine bu çalışmayı hızlandırdık. Örtme kumaşları ilgi görüyor. Sosyal medya üzerinden de sipariş ve talepler alıyoruz. Vatandaşlarımız ayrıca Enstitüye gelerek kumaşları alabiliyor."

Özyorgun, örtme kumaşının Kütahya'da sadece Enstitüde üretildiğini de sözlerine ekledi.