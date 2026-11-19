Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde düzenlenen Ulusal Taekwondo Gelişim Kampı, Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen üç günlük antrenman programının ardından sona erdi. Kampın ardından gözler, Pazarlar’da düzenlenmesi hedeflenen uluslararası organizasyona çevrildi.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü ile Bursa Mavi Kelebekler Taekwondo Kulübü iş birliğinde, 151617 Kasım tarihlerinde Pazarlar Spor Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kampa; Konya Han Spor Kulübü, Ankara Kasırga Spor Kulübü, Bursa Uludağ Spor Kulübü ve Bursa Esse Spor Kulübü sporcuları katıldı. Aralarında Türkiye derecesi bulunan ve milli takım tecrübesine sahip sporcuların da yer aldığı yaklaşık 60 yıldız ve genç sporcu, üç gün boyunca teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştirdi. Son sistem WayChamp elektronik puanlama altyapısının kullanıldığı müsabaka çalışmalarıyla sporcular, gerçek turnuva ortamında deneyim kazanma fırsatı buldu.

REKLAM

Kampın son gününde Pazarlar İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ekren, Pazarlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Çakır ile İl Genel Meclisi Üyesi Yılmaz Kıratlı spor salonunu ziyaret etti. Antrenörler ve sporcularla bir araya gelen protokol üyeleri, kamp çalışmaları hakkında bilgi alarak sporculara başarı dileklerini iletti.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Nisanur Seyhan, kampın sporcuların gelişimi açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti. Farklı illerden gelen Türkiye dereceli ve milli sporcuların aynı ortamda çalışma imkânı bulduğunu ifade eden Seyhan, kamp boyunca müsabaka tecrübesi, teknik ve taktik gelişim, elektronik puanlama sistemine uyum ve yüksek tempolu antrenmanlar üzerinde durulduğunu kaydetti. Seyhan, sporcuların hem eksiklerini görme hem de yeni teknikler öğrenme fırsatı yakaladığını dile getirdi.

REKLAM

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Kulüp Başkanı Muammer Gökalp ise ilçede ilk kez bu kapsamda ulusal bir taekwondo kampına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, organizasyonların devam edeceğini söyledi.

Pazarlar'da önümüzdeki süreçte uluslararası düzeyde bir taekwondo kampı düzenlemeyi hedeflediklerini ifade eden Gökalp, genç sporcuların gelişiminde sporun önemine dikkat çekti.

Gökalp, velilere de çocuklarını spor yapmaya teşvik etmeleri ve onların sportif gelişimlerine destek olmaları çağrısında bulundu.

Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'na, Pazarlar Belediyesine, Pazarlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, Pazarlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne, kamp sorumlusu Milli Antrenör Nevzat Yaşar'a ve katılımcı kulüplere teşekkür eden Gökalp, bu organizasyonun ilçedeki sportif faaliyetlere önemli katkı sağlayacağını belirtti.

REKLAM

Üç gün süren kamp, toplu hatıra fotoğrafı ve video çekimlerinin ardından sona erdi.