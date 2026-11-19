Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Komşum Gönüllülük Hareketi" ile öğrenci yurtlarında tüketilemeyen yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, gençlerin gönüllülük faaliyetlerinde aktif rol aldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20182019 eğitim öğretim yılından bu yana sürdürülen "Komşum Gönüllülük Hareketi", Kütahya'da il merkezi ve ilçelerdeki öğrenci yurtlarında uygulanmaya devam ediyor. Gıda israfının önlenmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunmasını amaçlayan projede gönüllü gençler de aktif görev üstleniyor.

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Yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla hem yemek israfının önüne geçildiğini hem de gençler arasında paylaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirildiğini ifade etti. Projenin temel amacının yurtlarda yemek tüketiminin ardından artan ve tüketilemeyen yemeklerin israf edilmesini önlemek olduğunu belirten Küçük, yemeklerin gıda güvenliği kuralları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti. Kütahya'daki yurtlarda gönüllü gençlerin sürecin aktif bir parçası olduğunu vurgulayan Küçük, gençlerin yalnızca yemeklerin dağıtımına katkı sunmadığını, aynı zamanda projenin planlama ve yürütme aşamalarında da sorumluluk aldığını belirtti.

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Komşum Gönüllülük Hareketi'nin mobil uygulama üzerinden yürütüldüğünü aktaran Bülent Küçük, ihtiyaç sahiplerinin talepleri doğrultusunda yemeklerin ulaştırıldığını ifade etti. Sistemin gıda güvenliği esas alınarak işletildiğini belirten Küçük, bu sayede bir taraftan gıda israfının önüne geçilirken diğer taraftan ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına destek sağlandığını dile getirdi.

"İyiliğin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz"

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çalışmaların il merkezi ve ilçelerdeki tüm öğrenci yurtlarında sürdürüldüğünü belirten Bülent Küçük, gençlerin toplumsal dayanışmaya katılımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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Küçük, "Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm yurtlarımızda sürdürülen bu anlamlı hareketle, gençlerimizin toplumsal dayanışmaya aktif şekilde katılmasını ve iyiliğin gençler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Komşum Gönüllülük Hareketi; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllülüğün gençlerimizle birlikte büyüdüğü bir iyilik konusu olarak devam ediyor" dedi.