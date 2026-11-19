İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'dan İstanbul'a giden Hasan Gökkara idaresindeki 15 EN 255 plakalı kamyonun ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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