Hisarcık'ta gaziye anlamlı ziyaret
Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Dereköy'de yaşayan gazi Abdullah Kahraman'ı evinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Dereköy’de yaşayan gazi Abdullah Kahraman’ı evinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Ziyarette gazinin hâl ve hatırını soran Atam ve Demirtaş, kendisiyle bir süre sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakârlıklardan dolayı Abdullah Kahraman’a minnet ve şükranlarını iletti.
Gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Kaymakam Atam ve Başkan Demirtaş, kendilerine duyulan vefa ve minnetin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.
Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ayhan Istık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar da katıldı.
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