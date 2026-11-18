Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde eşini ve oğlunu kaybettikten sonra bakımsız bir evde tek başına yaşam mücadelesi veren 65 yaşındaki Ümmü Kıyar için hayırseverler seferber oldu. AK Parti Tavşanlı İlçe Teşkilatı'nın öncülüğünde başlatılan çalışma ile 6 ayda inşa edilen ev, düzenlenen gözleme hayrıyla Ümmü Teyze'ye teslim edildi.

AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer ve Kadın Kolları üyeleri, ramazan ayında gerçekleştirilen ziyaretlerde Akçaşehir köyünde yaşayan 65 yaşındaki Ümmü Kıyar'ın zor şartlar altında, bakımsız ve onarıma muhtaç bir evde tek başına yaşadığını tespit etti. Duruma kayıtsız kalınmayıp Kıyar'ın yaşam koşullarını iyileştirmek için harekete geçildi. İlk etapta eski köy evinin tadilat edilmesi planlanırken, maliyetlerin yüksek çıkması üzerine bahçeye sıfırdan yeni bir ev inşa edilmesine karar verildi. Hayırsever iş insanları, esnaf, köy muhtarı ve vatandaşların desteğiyle başlatılan inşaat, yaklaşık 6 aylık sürede tamamlanarak Ümmü Kıyar'ın kullanımına sunuldu.

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"Burası 500 bin artı birinci konut oldu"

Yapılan çalışma hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, bir insanın hayatına dokunmanın ve hayır duasını almanın kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirtti. Ramazan ayında çalmadık kapı bırakmamaya gayret ettiklerini ifade eden Özer, "Bir dostumuz vasıtasıyla Ümmü Teyze'nin durumundan haberdar olduk ve ziyaretine gittik. Eski evini gördüğümüzde arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz diye düşündük. Maliyetleri değerlendirdiğimizde tadilat yerine bahçesine yeni bir ev yapmanın daha doğru olacağına karar verdik. Hayırsever iş insanlarımız ve esnaflarımız yaptığımız çağrıya duyarsız kalmadı. Muhtarımızın ve köylülerimizin de büyük gayretleriyle bu yapıyı meydana getirdik. Başlangıçta küçük bir yer düşünmüştük ama Cenabı Allah önümüzü açtı, hayırseverlerimizin desteğiyle çok daha güzel bir ev ortaya çıktı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesine de atıfta bulunan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 500 bin sosyal konut projesi vardı. Biz de Tavşanlı teşkilatları olarak burayı kendi aramızda '500 bin birinci ev' olarak nitelendirdik. İnşallah devamı da gelir. Çünkü bizim için bir ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebilmek çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Yeni evde gözleme ikram edildi

Evin tamamlanmasının ardından AK Parti Tavşanlı Kadın Kolları üyeleri de Ramazan ayında verdikleri sözü tutmak üzere Ümmü Kıyar'ın yeni evinde bir araya geldi. Evin çatı katında sacları yakarak hamur yoğuran kadınlar, hazırladıkları gözlemeleri köy halkına ve etkinliğe katılan vatandaşlara ikram etti.

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Dayanışma örneğinin sergilendiği etkinlikte konuşan Başkan Özer, "İlk iftarımızı da burada köylülerimizle birlikte yapmıştık. O gün Ümmü teyzemize, Kadın Kollarımızın bir gün gelip burada gözleme yapmak istediğini söylemiştik. O da bize, ‘İstediğiniz zaman gelebilirsiniz evlat, ev sizin' demişti. Bugün o sözümüzü yerine getirdik. Bizler bu işte sadece vesile olduk. Muhtarımız, köy temsilcimiz, teşkilatlarımız ve hayırsever iş insanlarımızla birlikte güzel bir işe imza attık. Ümmü teyzenin duası bizim için her şeyden kıymetli" diye konuştu.