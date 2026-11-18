Kütahya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda, özel eğitimde yapay zekâ kullanımını geliştirmeye yönelik komisyon çalışması başladı. Beş gün sürecek programa 26 kişi katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yapay Zekâ Destekli Müdahale Programı ve Performans Değerlendirme Sistemi Komisyon Çalışması" Kütahya'da gerçekleştiriliyor.

Beş gün sürecek program kapsamında özel eğitimde yapay zekâ destekli uygulamaların geliştirilmesi, bireysel ihtiyaçlara yönelik müdahale programlarının güçlendirilmesi ve performans değerlendirme süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesi hedefleniyor.

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26 katılımcının yer aldığı komisyon çalışmaları, belirlenen konular üzerinde yapılacak değerlendirme ve çalışmalarla devam edecek.