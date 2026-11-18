Toplantı, okul ve kurum müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıda okul yöneticilerine hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitim yönetiminde "Hürmet, Merhamet ve Hizmet" ilkelerinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, öğrenci, öğretmen ve velilerle güçlü iletişim kurulmasının, eğitim hizmetlerinin özveri ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesinin önemini vurguladı.

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