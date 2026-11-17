Kütahya'daki bir porselen fabrikasında çalışan Kenya vatandaşı 3 kişi, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Kelimei Şehadet getirerek İslamiyet'i seçti.

Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli yönetiminde gerçekleştirilen merasimde, Morgan Kipsang (Burak), Hezron Kıpkoech (İbrahim) ve Theophılus Kıpchumba Kıprono (Tayyip), şahitler huzurunda Kelimei Şehadet getirerek müslüman oldu.

Merasimde yeni Müslümanlara İslam dininin temel esasları, inanç ve ibadet prensipleri hakkında bilgi verildi.

ezan sesleri etkili oldu

Kenya vatandaşlarının İslamiyet'i seçme sürecinde çalıştıkları porselen fabrikasının yöneticileri ve mesai arkadaşlarının desteklerinin yanı sıra camilerde okunan ezanların da etkili olduğu öğrenildi.

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Törenin ardından Müftü Hasan İzmirli tarafından üç kişiye Kur'anı Kerim, İngilizce dinî yayınlar ve ihtida belgeleri verildi. Program, yeni Müslümanların tebrik edilmesi ve kendilerine iyi dileklerde bulunulmasıyla sona erdi.

Müftü İzmirli, ihtida sürecine katkı sunan işletme sahibi ve yönetim kuruluna, OSB Hediye Güral Camii İmam Hatibi Muzaffer Çam'a teşekkür etti.

Bir süre önce de aynı fabrikada çalışan 3 Kenyalı daha müslüman olmuştu.