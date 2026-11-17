Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, çocukların dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini belirterek, sosyal medya fenomenleri ve şiddeti özendiren dijital oyunlara karşı aileleri ve eğitimcileri uyardı.

Yılmaz, çocukların karakter gelişiminde sosyal medya ve dijital oyunların etkisine dikkat çekti. Çocukların sosyal medyanın olumsuz örneklerinden ve televizyon ekranlarındaki sahte kahramanlardan uzak tutulması gerektiğini belirten Yılmaz, şiddeti teşvik eden oyunların çocuklar üzerindeki etkilerine değindi.

Dijital oyunlarda sürekli öldürme ve kazanma mantığının ön plana çıkarıldığını ifade eden Yılmaz, çocukların bu tür içeriklerden etkilenebildiğini söyledi. Okullarda yaşanan şiddet olaylarının yalnızca bireysel davranışlar üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmayacağını belirten Yılmaz, olayların arkasındaki dijital etkilerin ve daha geniş nedenlerin de araştırılması gerektiğini kaydetti.

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Dijital tehditlerin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun hâline geldiğini dile getiren Yılmaz, farklı ülkelerde de dijital saldırılara karşı çeşitli hazırlıklar yapıldığını ifade etti.

Devletin ilgili kurumlarının konuyla ilgili araştırmalar yürüttüğünü belirten Yılmaz, bu çalışmaların sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasıyla daha fazla bilginin ortaya çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin tehditler karşısında korkularının arkasına saklanan değil, onlarla mücadele eden bir millet olduğunu vurgulayan Yılmaz, tedbirli olmanın önemine dikkat çekti. Müdür Yılmaz, konuşmasında düşünmenin, gelişmeleri değerlendirmenin ve planlı hareket etmenin gerekliliğini de vurgulayarak, sürekli risklere odaklanmak yerine zaman zaman durup değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.