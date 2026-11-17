Kütahya'da özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve kentin tarihi ile doğal güzelliklerini tanımalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Engelsiz Rotalar: Kütahya'dan Geleceğe Umut ve Şifa Adımları" projesi tamamlandı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Tüm Engelliler Kimsesizler Yaşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen projenin kapanış ve gözleme etkinliği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar ve Ejderhan Gezer katıldı. Programda proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken katılımcılara gözleme ikram edildi.

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200 danışan tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti

Proje kapsamında uzmanların gözetiminde 200 danışanın katılımıyla Domaniç, Frig Vadisi, Dumlupınar Şehitliği ve Türkmen Dağı rotalarına geziler düzenlendi. Etkinliklerle bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması, sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi ve Kütahya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeleri hedeflendi.

Kapanış programında projenin toplumsal dayanışma ve sosyal etkileşime sağladığı katkılar vurgulanırken Belediye Başkan Yardımcıları Sarıyar ve Gezer, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.