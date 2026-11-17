Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) kuruluşunun 35. yılı kapsamında yıl boyunca düzenlenmesi planlanan etkinlik ve projeler için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlük Kırmızı Salon’da Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak başkanlığında düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, Prof. Dr. Levent Mercin ile akademik ve idari birim temsilcileri katıldı. Toplantıda, üniversitenin 35. kuruluş yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlik ve çalışmalar ele alındı. Planlanan faaliyetlere ilişkin sunumla başlayan toplantıda Rektör Kızıltoprak, Prof. Dr. Özgür ve Prof. Dr. Mercin, 35. yıl etkinliklerine yönelik değerlendirmelerini ve üniversitenin hedeflerini paylaştı. Birim sorumluları da yıl boyunca gerçekleştirilmesini önerdikleri proje ve etkinlikleri aktararak görüş ve önerilerini dile getirdi.

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Görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, 35. yıl boyunca yürütülecek çalışmaların yol haritasının oluşturulması ve yeni proje önerilerinin değerlendirilmesi üzerinde duruldu.