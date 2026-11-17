Vali Işın, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Domaniç Belediyesine ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara balık ekmek ikram edildi. Festival alanında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Musa Işın, vatandaşlarla sohbet ederek etkinliğe katılanlarla yakından ilgilendi.

Domaniç Belediye Meydanı’nda düzenlenen festivale Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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