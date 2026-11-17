Kütahya’nın Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kutlubeyler köyünde yaşayan İsmail Daşdemir ve ailesini evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Kaymakam Erkan Atam, Kutlubeyler köyünde ikamet eden İsmail Daşdemir ve ailesine yönelik ev ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kaymakam Atam’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ayhan Istık ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman eşlik etti.

Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Atam, talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek gerekli değerlendirmelerde bulundu.