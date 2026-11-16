Pazarlar'da vatandaşlara organ bağışı anlatıldı Pazarlar'da "her organ yeni bir hayat" vurgusu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, Organ bağışı haftası kapsamında toplumda organ bağışı bilincini artırmak ve vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşlara ve ilçe sakinlerine organ bağışının önemi anlatıldı. Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen yüz yüze bilgilendirmelerde; organ bağışının kimler tarafından ve nasıl yapılabileceği, bağış sürecinin işleyişi ile organ nakli bekleyen binlerce hasta için yapılan her bir bağışın hayati bir umut taşıdığı detaylarıyla aktarıldı.

REKLAM

Etkinlik kapsamında vatandaşlara konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, toplumda doğru bilinen yanlışların önüne geçilmesi hedeflendi. Sağlık yetkilileri, organ bağışında gönüllülük esasının ve aile onayının önemine dikkat çekerek, "Bağışlanan her organ yeni bir hayattır" anlayışıyla tüm ilçe halkını organ bağışı konusunda duyarlı olmaya ve bağışçı olmaya davet ettiler.