Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Pazarlar'da vatandaşlara organ bağışı anlatıldı Pazarlar'da "her organ yeni bir hayat" vurgusu

        Pazarlar'da vatandaşlara organ bağışı anlatıldı Pazarlar'da "her organ yeni bir hayat" vurgusu

        Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Organ bağışı haftası kapsamında toplumda organ bağışı bilincini artırmak ve vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Pazarlar'da vatandaşlara organ bağışı anlatıldı Pazarlar'da "her organ yeni bir hayat" vurgusu

        Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, Organ bağışı haftası kapsamında toplumda organ bağışı bilincini artırmak ve vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

        Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşlara ve ilçe sakinlerine organ bağışının önemi anlatıldı. Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen yüz yüze bilgilendirmelerde; organ bağışının kimler tarafından ve nasıl yapılabileceği, bağış sürecinin işleyişi ile organ nakli bekleyen binlerce hasta için yapılan her bir bağışın hayati bir umut taşıdığı detaylarıyla aktarıldı.

        REKLAM

        Etkinlik kapsamında vatandaşlara konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, toplumda doğru bilinen yanlışların önüne geçilmesi hedeflendi. Sağlık yetkilileri, organ bağışında gönüllülük esasının ve aile onayının önemine dikkat çekerek, "Bağışlanan her organ yeni bir hayattır" anlayışıyla tüm ilçe halkını organ bağışı konusunda duyarlı olmaya ve bağışçı olmaya davet ettiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah

        Benzer Haberler

        Pazarlar Spor Lisesi güreşte Kütahya şampiyonu oldu
        Pazarlar Spor Lisesi güreşte Kütahya şampiyonu oldu
        Vali Işın'dan Erdoğan Şahin'e başarı belgesi
        Vali Işın'dan Erdoğan Şahin'e başarı belgesi
        Tavşanlı Akıncılarspor kadın takımı gol oldu yağdı
        Tavşanlı Akıncılarspor kadın takımı gol oldu yağdı
        Kütahyalı sanatçı sıkma kehribarı el emeği takıya dönüştürüyor
        Kütahyalı sanatçı sıkma kehribarı el emeği takıya dönüştürüyor
        Hisarcık Kapalı Pazaryerinde tartı kontrol noktası kuruldu
        Hisarcık Kapalı Pazaryerinde tartı kontrol noktası kuruldu
        Kütahya'dan Balkanlar'a uzanan başarı hikayesi Bulaşıkçılıktan dünya mutfak...
        Kütahya'dan Balkanlar'a uzanan başarı hikayesi Bulaşıkçılıktan dünya mutfak...