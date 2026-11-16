Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahyalı sanatçı sıkma kehribarı el emeği takıya dönüştürüyor

        Kütahyalı sanatçı sıkma kehribarı el emeği takıya dönüştürüyor

        Kütahya'da yaşayan sanatçı Erdoğan Başaran, tespih yapımında kullanılan sıkma ve damla kehribar parçalarını değerlendirerek birbirinden farklı tasarımlarda kolyeler üretiyor. Özellikle kalp ve damla formlarındaki kolye uçlarına yoğun ilgi gören Başaran, emekliliğinin ardından başladığı el sanatını günün büyük bölümünde sürdürerek sanatseverlerle buluşturuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kütahyalı sanatçı sıkma kehribarı el emeği takıya dönüştürüyor

        Kütahya'da yaşayan sanatçı Erdoğan Başaran, tespih yapımında kullanılan sıkma ve damla kehribar parçalarını değerlendirerek birbirinden farklı tasarımlarda kolyeler üretiyor. Özellikle kalp ve damla formlarındaki kolye uçlarına yoğun ilgi gören Başaran, emekliliğinin ardından başladığı el sanatını günün büyük bölümünde sürdürerek sanatseverlerle buluşturuyor.

        Kütahyalı sanatçı Erdoğan Başaran, tespih üretiminde kullanılan kehribar malzemelerinin artan parçalarını değerlendirerek özgün takı tasarımlarına imza atıyor. Farklı renklerdeki sıkma ve damla kehribar parçalarını işleyen Başaran, özellikle kolye uçları üzerine yoğunlaşarak el emeği ürünler ortaya çıkarıyor.

        REKLAM

        Tespih imalatı yapan ustalardan temin ettiği farklı renklerdeki kehribar parçalarını kendi atölyesinde işleyen Başaran, malzemeleri çeşitli şekillerde keserek takıya dönüştürüyor. Ürünlerinde en çok kalp ve damla formlarını tercih eden sanatçı, her bir parçanın kesim ve şekillendirme işlemini kendisi gerçekleştiriyor.

        Tespih malzemelerinden takı tasarımına

        Çalışmalarında ağırlıklı olarak sıkma kehribar kullandığını belirten Başaran, bu malzemenin tespih üretiminde yaygın olarak tercih edildiğini ifade etti. Tespih imalatçılarından farklı renklerdeki parçaları temin ettiğini anlatan Başaran, bu malzemeleri takı tasarımına uyarladığını söyledi. Başaran, "Ben sıkma kehribardan takı yapıyorum. En çok da kolye uçları hazırlıyorum. Tespih yapan ve imalatçı arkadaşlarımızdan değişik renklerde tespih parçaları alıyorum. Bunları farklı şekillerde kesip işliyorum. En çok kalp ve damla formlarında ürünler hazırlayarak müşterilerimizin beğenisine sunuyorum. Çok farklı renklerde sıkma ve damla kehribarlarımız var. Bunlar genellikle tespih yapımında kullanılıyor. Ben de bu malzemeleri takı tasarımına uyarladım" dedi.

        REKLAM

        Emekli olduktan sonra birkaç deneme yaparak kehribardan takı üretimine başladığını belirten Başaran, ürünlerinin beğenilmesi ve müşterilerden talep görmesi üzerine bu uğraşını zamanla geliştirdiğini dile getirdi. Başaran, "Ben emekliyim. Emekli olduktan sonra birkaç deneme yaptım. Ürünlerime ilgi ve teveccüh olunca bu işi daha fazla yapmaya başladım. Şimdi neredeyse bütün günümü bu çalışmalara ayırıyorum. Gayet güzel satış yapıyorum ve ürünlerime çok fazla talep var. Özellikle damla ve kalp şeklindeki kolye uçları daha çok beğeniliyor" diye konuştu.

        Sıkma kehribardan takı üretiminin farklı bir örneğini sunuyor

        REKLAM

        Sıkma ve damla kehribardan takı üretimi konusunda yaptığı araştırmalarda bu alanda benzer çalışmalara çok fazla rastlamadığını belirten Başaran, özellikle sıkma kehribarın kolye tasarımında değerlendirilmesinin kendisini farklı kıldığını ifade etti.

        Tespih yapımında kullanılan bir malzemeyi farklı bir alanda değerlendirerek yeni tasarımlar ortaya çıkardığını kaydeden Başaran, ürünlerinin farklı renk ve şekilleriyle müşterilerin ilgisini çektiğini söyledi.

        Kehribarın sağlık açısından faydalı olduğuna yönelik halk arasında çeşitli inanışların bulunduğunu da aktaran Başaran, özellikle guatr, boğaz ağrısı ve stres üzerinde olumlu etkileri olduğunun söylendiğini belirtti.

        REKLAM

        Başaran, "Sağlık yönünden guatra ve boğaz ağrılarına iyi geldiği söyleniyor. Stresi aldığı yönünde de görüşler var. Bunlar tabii ki birer söylenti. Bu konuda fayda gördüğünü söyleyenler de oluyor. Özellikle guatr için iyi geldiğini ifade edenler var. Ancak bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiler değil, halk arasında dile getirilen inanışlar" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Hisarcık Kapalı Pazaryerinde tartı kontrol noktası kuruldu
        Hisarcık Kapalı Pazaryerinde tartı kontrol noktası kuruldu
        Kütahya'dan Balkanlar'a uzanan başarı hikayesi Bulaşıkçılıktan dünya mutfak...
        Kütahya'dan Balkanlar'a uzanan başarı hikayesi Bulaşıkçılıktan dünya mutfak...
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde farkındalık etkinliği
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde farkındalık etkinliği
        Kütahya'da hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü konuşuldu
        Kütahya'da hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü konuşuldu
        Yoncalı'da yeni yatırım alanları masaya yatırıldı
        Yoncalı'da yeni yatırım alanları masaya yatırıldı
        Kütahya'da traktör ile otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
        Kütahya'da traktör ile otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı