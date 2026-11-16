Kütahyalı sanatçı sıkma kehribarı el emeği takıya dönüştürüyor

Kütahya'da yaşayan sanatçı Erdoğan Başaran, tespih yapımında kullanılan sıkma ve damla kehribar parçalarını değerlendirerek birbirinden farklı tasarımlarda kolyeler üretiyor. Özellikle kalp ve damla formlarındaki kolye uçlarına yoğun ilgi gören Başaran, emekliliğinin ardından başladığı el sanatını günün büyük bölümünde sürdürerek sanatseverlerle buluşturuyor.

Kütahyalı sanatçı Erdoğan Başaran, tespih üretiminde kullanılan kehribar malzemelerinin artan parçalarını değerlendirerek özgün takı tasarımlarına imza atıyor. Farklı renklerdeki sıkma ve damla kehribar parçalarını işleyen Başaran, özellikle kolye uçları üzerine yoğunlaşarak el emeği ürünler ortaya çıkarıyor.

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Tespih imalatı yapan ustalardan temin ettiği farklı renklerdeki kehribar parçalarını kendi atölyesinde işleyen Başaran, malzemeleri çeşitli şekillerde keserek takıya dönüştürüyor. Ürünlerinde en çok kalp ve damla formlarını tercih eden sanatçı, her bir parçanın kesim ve şekillendirme işlemini kendisi gerçekleştiriyor.

Tespih malzemelerinden takı tasarımına

Çalışmalarında ağırlıklı olarak sıkma kehribar kullandığını belirten Başaran, bu malzemenin tespih üretiminde yaygın olarak tercih edildiğini ifade etti. Tespih imalatçılarından farklı renklerdeki parçaları temin ettiğini anlatan Başaran, bu malzemeleri takı tasarımına uyarladığını söyledi. Başaran, "Ben sıkma kehribardan takı yapıyorum. En çok da kolye uçları hazırlıyorum. Tespih yapan ve imalatçı arkadaşlarımızdan değişik renklerde tespih parçaları alıyorum. Bunları farklı şekillerde kesip işliyorum. En çok kalp ve damla formlarında ürünler hazırlayarak müşterilerimizin beğenisine sunuyorum. Çok farklı renklerde sıkma ve damla kehribarlarımız var. Bunlar genellikle tespih yapımında kullanılıyor. Ben de bu malzemeleri takı tasarımına uyarladım" dedi.

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Emekli olduktan sonra birkaç deneme yaparak kehribardan takı üretimine başladığını belirten Başaran, ürünlerinin beğenilmesi ve müşterilerden talep görmesi üzerine bu uğraşını zamanla geliştirdiğini dile getirdi. Başaran, "Ben emekliyim. Emekli olduktan sonra birkaç deneme yaptım. Ürünlerime ilgi ve teveccüh olunca bu işi daha fazla yapmaya başladım. Şimdi neredeyse bütün günümü bu çalışmalara ayırıyorum. Gayet güzel satış yapıyorum ve ürünlerime çok fazla talep var. Özellikle damla ve kalp şeklindeki kolye uçları daha çok beğeniliyor" diye konuştu.

Sıkma kehribardan takı üretiminin farklı bir örneğini sunuyor

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Sıkma ve damla kehribardan takı üretimi konusunda yaptığı araştırmalarda bu alanda benzer çalışmalara çok fazla rastlamadığını belirten Başaran, özellikle sıkma kehribarın kolye tasarımında değerlendirilmesinin kendisini farklı kıldığını ifade etti.

Tespih yapımında kullanılan bir malzemeyi farklı bir alanda değerlendirerek yeni tasarımlar ortaya çıkardığını kaydeden Başaran, ürünlerinin farklı renk ve şekilleriyle müşterilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Kehribarın sağlık açısından faydalı olduğuna yönelik halk arasında çeşitli inanışların bulunduğunu da aktaran Başaran, özellikle guatr, boğaz ağrısı ve stres üzerinde olumlu etkileri olduğunun söylendiğini belirtti.

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Başaran, "Sağlık yönünden guatra ve boğaz ağrılarına iyi geldiği söyleniyor. Stresi aldığı yönünde de görüşler var. Bunlar tabii ki birer söylenti. Bu konuda fayda gördüğünü söyleyenler de oluyor. Özellikle guatr için iyi geldiğini ifade edenler var. Ancak bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiler değil, halk arasında dile getirilen inanışlar" ifadelerini kullandı.