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        Kütahya'da hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü konuşuldu

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Kütahya Valiliği koordinesinde "Akleden Kalbin İklimi: Aslan ile Ceylanın Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Kütahya'da hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü konuşuldu

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Kütahya Valiliği koordinesinde "Akleden Kalbin İklimi: Aslan ile Ceylanın Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

        Panele Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, IRCICA Genel Direktörü ve Büyükelçi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile il protokolü ve öğrenciler katıldı.

        "Medeniyetimiz hoşgörü ve sevgi medeniyetidir"

        Dr. Ali Arif Özzeybek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi, toplumsal hoşgörü ve insanların bir arada yaşama kültürü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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        Panelin açılışında konuşan Vali Musa Işın, Türkİslam medeniyetinin temelinde güzel ahlak, sevgi ve hoşgörünün bulunduğunu belirterek, "Bizim medeniyetimiz irfan medeniyetidir, hoşgörü medeniyetidir, sevgi medeniyetidir" dedi.

        İnsanların kökenleri, ırkları veya ten renkleri nedeniyle birbirlerine üstünlüklerinin bulunmadığını vurgulayan Işın, üstünlüğün takvada olduğunu ifade etti.

        Birlikte yaşama kültürünün tarihi ve toplumsal örneklerine değinen Vali Işın, farklı inanç ve toplulukların bir arada yaşamasına Medine Vesikası'nı örnek gösterdi.

        Çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Elazığ'ın Yazıkonak köyündeki yaşamından örnekler veren Işın, Alevilerin, Sünnilerin, Zazaların, Kürtlerin ve Türklerin aynı köyde dayanışma içerisinde yaşadığını anlattı.

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        Komşuların düğünlerde sevinci, cenazelerde ise acıyı birlikte paylaştığını belirten Işın, farklılıkların toplumsal birlikteliğe engel olmadığını, aksine dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini dile getirdi.

        İslam medeniyetinin yalnızca maddi gelişimi değil, manevi olgunlaşmayı da esas aldığını ifade eden Vali Işın, kanaat, şükür ve başkalarının haklarına saygı göstermenin toplumsal barışın güçlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

        Birlikte yaşama kültürünün özellikle genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Işın, panelin bu anlamda önemli bir katkı sunacağını belirtti.

        Vali Musa Işın, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, İçişleri Bakanlığına, panelistlere ve katılımcılara teşekkür etti.

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