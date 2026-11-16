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        Yoncalı'da yeni yatırım alanları masaya yatırıldı

        Kütahya'nın termal turizmdeki önemli merkezlerinden Yoncalı'da turizm yatırımlarını artırmaya yönelik çalışmalar hız kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Yoncalı'da yeni yatırım alanları masaya yatırıldı

        Kütahya’nın termal turizmdeki önemli merkezlerinden Yoncalı’da turizm yatırımlarını artırmaya yönelik çalışmalar hız kazandı.

        Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan yeni sınır çalışması sunuldu. Yoncalı’nın turizm yatırım alanı olarak belirlenmesine yönelik planlamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

        Toplantıda, turizm yatırımları için tahsis edilmesi öngörülen araziler ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yürütülecek süreçler hakkında kurum temsilcileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Kütahya Turizm Master Planı kapsamında değerlendirilen Yoncalı’nın, termal ve sağlık turizmindeki potansiyelinin daha etkin kullanılması hedefleniyor. Yapılacak planlamalarla bölgeye yeni yatırımlar kazandırılması, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Yoncalı’nın turizmde daha güçlü bir konuma taşınması amaçlanıyor.

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