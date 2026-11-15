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        Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine ilaç desteği sağlandı

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşların ilaç giderlerine destek olmak amacıyla yardım çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine ilaç desteği sağlandı

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşların ilaç giderlerine destek olmak amacıyla yardım çalışması gerçekleştirdi.

        Vakıf medeniyetinin yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmak amacıyla yürütülen çalışma, 1001 Hayır Şartı kapsamında hayata geçirildi. Bu kapsamda, 1547 yılında İstanbul’da kurulan Sultan I. Süleyman Vakfı’nın "Hastalara İlaç Yapan Vakıf" olarak bilinen hayır şartı doğrultusunda Kütahya’daki ihtiyaç sahibi vatandaşların eczanelere ödemesi gereken ilaç bedellerine katkı sağlandı.

        Asırları aşan iyilik geleneği yaşatılıyor

        Sultan I. Süleyman Vakfı’nın hastalara destek olma ve ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunma anlayışı, gerçekleştirilen ilaç desteğiyle günümüzde de sürdürüldü.

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        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ecdattan miras kalan vakıf hayır şartlarını yaşatarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya ve vakıf medeniyetinin dayanışma kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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