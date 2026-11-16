Vali Işın'dan Erdoğan Şahin'e başarı belgesi

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevini yürüten Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Vali Işın, Kütahya'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Şahin'i makamında kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.