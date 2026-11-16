Hisarcık Kapalı Pazaryerinde tartı kontrol noktası kuruldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye zabıta ekipleri, vatandaşların pazarda alışverişlerini güvenle yapabilmeleri amacıyla ücretsiz tartı kontrol noktası oluşturdu.

Hisarcık Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından Kapalı Pazar Yerinde kurulan tartı kontrol noktası sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları ürünlerin gramajını ve tartım doğruluğunu ücretsiz olarak kontrol ettirebilecek. Uygulamayla tüketici haklarının korunması, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve pazaryerinde adil, şeffaf ve güvenilir bir alışveriş ortamının sağlanması hedefleniyor. Yapılan kontrollerde eksik gramaj veya herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde belediye zabıta ekipleri tarafından ilgili esnaf hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.